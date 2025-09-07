29.3 C
Prizren
E diel, 7 Shtator, 2025
KF Studenqani rikthehet në skenën futbollistike pas 15 vitesh

By admin

Klubi i themeluar në vitin 1977, që dikur ishte një emër i pandalshëm në futbollin vendor, do të rikthehet këtë sezon në garat zyrtare. Pas shuarjes në edicionin 2010/11 për shkak të disa arsyeve, KF Studenqani sot, rifillon garën në Ligën e 3-të.

Debutimi i madh vjen në orën 15:00, në stadiumin e qytetit në Suharekë, aty ku pritet të nisë një kapitull i ri për klubin legjendar.

