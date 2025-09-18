LDK-ja në Rahovec premton mbështetje në bujqësi e zhvillim të agroturizmit

Lidhja Demokratike e Kosovës ka mbajtur një tubim elektoral në Rahovec, ku ka shpalosur programin e saj për zhvillimin e komunës. Kryetari i partisë, Lumir Abdixhiku, theksoi rëndësinë e mbështetjes për bujqësinë, agroturizmin dhe qeverisjen e përgjegjshme në Rahovec.
“Rahoveci nuk është vetëm një komunë, Rahoveci është zemra e bujqësisë së Kosovës. Ndërkaq, LDK do të sjellë mbështetje për bujqësinë dhe zhvillimin e agroturizmit në Rahovec”.
Kështu u tha gjatë tubimit elektoral ku Lidhja Demokratike e Kosovës shpalosi programin e saj për Rahovecin.
Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, theksoi se ka ardhur koha për qeverisjen e kësaj partie në Rahovec, me kandidatin e tyre për kryetar, Burim Krasniqi.
“Burim Krasniqi është kandidati ynë, kandidati i Lidhjes Demokratike. Ai është njeriu i punës, i ndershmërisë dhe i përkushtimit. Nuk është larg qytetarëve, por gjithmonë pranë tyre – në fshatra, në lagje, pranë fermerit, punëtorit dhe çdo familjeje. Burim përfaqëson gjeneratën e re të qeverisjes së përgjegjshme,” theksoi ai.
Kandidati i LDK-së për kryetar të Rahovecit, Burim Krasniqi, shpalosi programin e tij për zhvillimin e komunës, duke filluar nga investimi i qendrës së vjetër të qytetit.
“E nisëm fushatën këtu, në qendër të qytetit, sepse vendimi im i parë do të jetë kthimi i qendrës së vjetër të Rahovecit. Dua një qytet dhe një komunë të zhvilluar. Të gjitha fshatrat do të lidhen me transport urban, ndërsa Rahoveci do të bëhet një qendër e mirëfilltë urbane. Do të kemi investime deri në 2 milionë euro në zhvillimin e agroturizmit dhe promovimin e tij. Po ashtu, mbi 2 milionë euro do të dedikohen për bujqësi dhe subvencione të drejta për çdo hektar të punuar – jo vetëm gjatë fushatës, por gjatë gjithë qeverisjes,” tha ai.
Përveç bujqësisë dhe agroturizmit, LDK premtoi edhe investime në infrastrukturë, arsim e shëndetësi.