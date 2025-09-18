13.9 C
Prizren
E premte, 19 Shtator, 2025
Krasniqi e Totaj: Teleferiku për Prizrenin po vjen

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka theksuar se vizioni për një Prizren modern dhe në zhvillim të vazhdueshëm po gjen përkrahje të madhe në çdo takim me qytetarët.

Kliko videon:https://www.facebook.com/PrizrenPress/videos/1487564235480956

”Së bashku me kryetarin Memli Krasniqi, takuam qytetarët dhe strukturat e disa nëndegëve për të shpalosur projektet e Prizrenit modern në mandatin e dytë. Do të punojmë dyfish më shumë për Prizrenin”, u shpreh ai.

Ai shtoi se investimet e reja dhe projektet konkrete do të jenë fokusi kryesor në katër vitet e ardhshme, duke e bërë Prizrenin shembull të zhvillimit dhe të bashkëpunimit të qytetarëve me institucionet vendore.

Njëri nga projektet e mëdha, sipas Totajt, është Teleferiku për Prizrenin ku janë përfunduar procedurat dhe së shpejti nis implementimi.

