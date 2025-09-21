17.5 C
Drini i Bardhë shpartallon Dukagjinin

By admin

Drini i Bardhë ka shënuar një fitore të thellë dhe bindëse ndaj Dukagjinit, duke triumfuar me rezultat 4:0.

Skuadra prizrenase dominoi ndeshjen nga fillimi deri në fund, duke treguar lojë efikase dhe vendosmëri në çdo repart, raporton PrizrenPress.

Golat për Drinin e Bardhë u shënuan nga Gramos Bajra (asistues Caner Gzimi), Besnik Krasniqi (asistues Shpejtim Totaj), Bajram Azizi (asistues Florijan Iljazi) dhe Endrit Kryeziu (asistues Florijan Iljazi).

Me këtë fitore, Drini i Bardhë e përforcon pozicionin e tij në krye të tabelës dhe tregon se mbetet një prej pretendentëve seriozë të këtij sezoni. Nga ana tjetër, Dukagjini nuk arriti të paraqesë rezistencë dhe u dorëzua para lojës së disiplinuar të vendasve.

Atmosfera në stadium ishte e jashtëzakonshme, me tifozët që festuan çdo gol dhe e shtynë skuadrën drejt një triumfi të merituar./PrizrenPress.com

