Matoshi: Gara e fortë për Prizren, Totaj ka kundërkandidat të fortë

Komentatori politik, Halil Matoshi ishte sonte përballë kandidatit të PDK-së për kryetar të Prizrenit Shaqir Totaj, në emisionin “Adresa”.

Matoshi tha se pas Prishtinës dhe Mitrovicës, edhe Prizreni ka një garë të fortë, e këtë garë të fortë sipas tij, e bëjnë kundërkandidatët e Shaqir Totajt.

Ai tha se kundërkanidain më të fortë e ka nga Lëvizja Vetëvendosje, pasi që është njëri nga anëtarët kyq të kësaj partie.

Matoshi nuk përjashtoi edhe kandidatët tjerë si kandidatë të fortë në këtë garë komunale./Gazeta10

Drini i Bardhë shpartallon Dukagjinin
“Kurti prezent në çdo tubim të Abrashit” – Totaj: Po më pysin qytetarët a je në garë me Kurtin apo Abrashin?

Lajmet e Fundit

