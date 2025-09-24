29.5 C
Prizren
E mërkurë, 24 Shtator, 2025
type here...

Sport

Sot në Dragash mbahet Vrapimi i Gjeneratës së Pavarësisë

By admin

Sot, duke filluar nga ora 12:00, në Stadiumin e Qytetit në Dragash zhvillohet aktiviteti tradicional sportiv “Vrapimi i Gjeneratës së Pavarësisë së Kosovës (2008)”, raporton PrizrenPress.

Ky aktivitet, i cili organizohet çdo vit që nga viti 2012, mbledh nxënës të Gjeneratës së Pavarësisë nga Komuna e Dragashit dhe synon të promovojë sportin, energjinë rinore dhe kujtesën historike të shpalljes së pavarësisë së Kosovës.

Ngjarja organizohet nga Komiteti Olimpik i Kosovës në bashkëpunim me Komunën e Dragashit./PrizrenPress.com

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Vjedhje e rëndë në Caparc të Prizrenit, hajnat grabisin stoli ari me vlerë mbi 20 mijë euro
Next article
Kontrabandë me migrantë, arrestohen dy persona të dyshuar në Prizren

Më Shumë

Lajme

Hapet thirrja për mbështetje të fermerëve në Suharekë

Drejtoria për Bujqësi, Zhvillim Rural dhe Pylltari në Komunën e Suharekës ka shpallur thirrjen publike për aplikim në kuadër të programit për mbështetje të...
Sport

Gentrit Halili rinovon me Ballkanin deri në vitin 2028

FC Ballkani ka njoftuar se mbrojtësi 23-vjeçar Gentrit Halili ka zgjatur kontratën e tij me klubin deri në vitin 2028, raporton PrizrenPress. Halili është pjesë...

Krasniqi e Totaj: Teleferiku për Prizrenin po vjen

Policia mbajti ligjëratë për lëvizjen e sigurtë në rrugë për nxënësit e shkollës “Mushnikova” në Prizren

Demolohen hapësirat e Çerdhes së Fëmijëve në Dragash për herë të dytë

Aspekte të rezistencës antikomuniste në Shqipëri në vitet ‘50 nën prizmin e dokumenteve të CIA-s

Diell e vranësira sot, temperaturat arrijnë në 27°C

Vdes një burrë në Rahovec

Ish-gjyqtari i Kushtetueses: Rubin e tha në Hagë atë që shumëkush ka frikë ta thotë

Bali Muharremaj: Fitorja nuk lind rastësisht, ndërtohet me besim dhe me zemër

Osman Hajdari merr detyrën e drejtorit të Spitalit të Përgjithshëm në Prizren

“RESPOETICA” nis sot edicionin e dytë në Prizren

LDK në Malishevë premton ujë të pijshëm, energji dhe investime në bujqësi

LDK-ja në Rahovec premton mbështetje në bujqësi e zhvillim të agroturizmit

Besmir Memaj rikthehet te Prizreni

Liria e Prizrenit ndahet me Klodian Duron

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne