29.5 C
Prizren
E mërkurë, 24 Shtator, 2025
Kontrabandë me migrantë, arrestohen dy persona të dyshuar në Prizren

By admin

Policia e Kosovës ka arrestuar dy persona në Prizren nën dyshimin se kanë tentuar të bëjnë kontrabandë me emigrant me qëllim përfitimi pasuror. Policia e këtë rast e ka cilësuar kontrabandë me migrantë, ku të dyshuarit kanë deklaruar se destinacion kanë pasur Mitrovicën.

“Fsh. Shkozë, Prizren 23.09.2025 – 01:50. Janë arrestuar dy të dyshuar meshkuj kosovarë, të cilët janë takuar nga policia kufitare me veturën e tyre duke tentuar të bëjnë kontrabandë me emigrant me qellim përfitimi pasuror. Të dyshuarit kanë deklaruar se destinacionin kanë pasur Mitrovicën”, thuhet në raportin 24 orësh të Policisë.
Më tej thuhet se është njoftuar prokurori dhe është iniciuar rasti.

.

Sot në Dragash mbahet Vrapimi i Gjeneratës së Pavarësisë
Të premten, Malisheva nderon viktimat e Masakrës së Gollubovcit në 27-vjetorin e saj

