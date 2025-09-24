29.5 C
Prizren
E mërkurë, 24 Shtator, 2025
type here...

LajmeSiguri

Vjedhje e rëndë në Caparc të Prizrenit, hajnat grabisin stoli ari me vlerë mbi 20 mijë euro

By admin

Një rast i rëndë vjedhjeje është raportuar sot në fshatin Caparc të Prizrenit, ku një shtëpi është bërë cak i hajnave.

Sipas burimeve të Sinjalit, ankuesi Sh.G., rreth 63-vjeçar ka deklaruar se gjatë kohës sa nuk ndodhej në shtëpi, persona të panjohur kanë depërtuar brenda dhe i kanë vjedhur stoli ari me vlerë mbi 20 mijë euro.

Në vendngjarje kanë dalë njësia e hetimeve dhe krim-teknika, të cilat kanë kryer ekzaminimet e nevojshme. Për rastin është njoftuar edhe njësia rajonale e hetimeve, ndërsa rasti është iniciuar si “Vjedhje e rëndë”.

Hetimet janë duke vazhduar për identifikimin dhe kapjen e autorëve.

.

Previous article
Prizreni dhe Kukësi drejt thellimit të bashkëpunimit ndërkufitar
Next article
Sot në Dragash mbahet Vrapimi i Gjeneratës së Pavarësisë

Më Shumë

Lajme

Të premten, Malisheva nderon viktimat e Masakrës së Gollubovcit në 27-vjetorin e saj

Komuna e Malishevës, nën përkujdesjen e kryetarit Ekrem Kastrati, organizon të premten, 26 shtator 2025, aktivitete përkujtimore me rastin e 27-vjetorit të Masakrës së...
Sport

Rron Dahsyla i qëndron besnik Prizrenit edhe për sezonin 2025/26

Proton Cable Prizreni ka konfirmuar se basketbollisti Rron Dahsyla do të vazhdojë të jetë pjesë e klubit edhe për sezonin 2025/26. “Me energjinë dhe përkushtimin...

Besnikët e Prizrenit

Ish-gjyqtari i Kushtetueses: Rubin e tha në Hagë atë që shumëkush ka frikë ta thotë

“Pirati i Prizrenit” në ndjekje të rekordit të Samuel Eto’o

Ndalohen mallra të padeklaruara në Vërmicë

Kompania e Tarashajt ndihmon Shoqatën “Jetimat e Ballkanit”

Sekuestrohen armë dhe një sasi e municionit në Prizren

Kryetari Muharremaj fton qytetarët e Suharekës të marrin pjesë në parakalimin e “Festarit”

Kabashi premton fokus në mirëqenie sociale – me projekte konkrete për familjet në nevojë

“RESPOETICA” nis sot edicionin e dytë në Prizren

Bashkimi debuton në Evropë, përballet me Anwil Wloclawek në Prizren

LDK: Ardian Shala, kryetar i ardhshëm i Suharekës

Ndahet nga jeta Shefi i Ndërrimit në Njësinë e Zjarrfikësve në Malishevë, Liman Sertolli

“Mashtrim me letra, po shfrytëzohet fushata”, kryetari Bexhet Xheladini akuzohet për krizën e ujit në Blaç

Koburja e Hodo Pashë Sokolit dhurohet në Muzeun e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, Linda Sokoli: Ndër të paktat sende që shpëtuan nga shtëpia

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne