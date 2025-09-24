29.5 C
Prizren
E mërkurë, 24 Shtator, 2025
Muharremaj: Gratë e Suharekës kanë dëshmuar se përfaqësimi i tyre në institucione nuk është vetëm një numër, por vlerë e veçantë për shoqërinë

By admin

Kryetari i Suharekës që po garon edhe për një mandat, Bali Muharremaj, ka thënë se gratë e Suharekës kanë dëshmuar se përfaqësimi i tyre në institucionet tona nuk është vetëm një numër, por një vlerë e veçantë për gjithë shoqërinë.

“Gratë e Suharekës kanë dëshmuar se përfaqësimi i tyre në institucionet tona nuk është vetëm një numër, por një vlerë e veçantë për gjithë shoqërinë. Nga pozita e Nënkryetares së Komunës deri te drejtimet më të ndjeshme në vitet e fundit, si shëndetësia, kultura, administrata, inspekcioni, dhe në shumë institucione tjera, ato kanë sjellë kujdes, humanitet dhe vizion të qartë. Dhe, kjo ndodhi për herë të parë në Suharekë.”

Sot në Prizren, Bashkimi shkruan historinë në FIBA Europe Cup
Nesër super-derbi: Ballkani pret Dritën në Suharekë

