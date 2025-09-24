29.5 C
Prizren
Sot në Prizren, Bashkimi shkruan historinë në FIBA Europe Cup

By admin

Sot, në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren, zhvillohet një ndeshje historike për qytetin dhe për Bashkimin. Ekipi vendas përballet me Anwil Wloclawek në kuadër të para-kualifikimeve të FIBA Europe Cup, duke shënuar një moment të veçantë për basketbollin lokal, raporton PrizrenPress.

Tifozët janë thirrur të mbështesin ekipin me zemër, me zë dhe me shpirt, duke krijuar një atmosferë të jashtëzakonshme në palestër. Siç thekson edhe klubi: “Ky është momenti ynë, është dita jonë – të mbështesim me zemër, me zë, me shpirt ekipin tonë!”

Dyert e palestrës hapen në ora 18:00, ndërsa biletat janë ende në shitje para palestrës që nga ora 12:00.

Kjo përballje historike është një mundësi për tifozët dhe qytetarët e Prizrenit të jenë pjesë e një ngjarjeje që do të mbetet në kujtesën e qytetit dhe të klubit. Së bashku, mbështetja e tyre mund të shtyjë skuadrën drejt fitores dhe të bëjë diferencën në këtë ndeshje të rëndësishme./PrizrenPress.com

Të premten, Malisheva nderon viktimat e Masakrës së Gollubovcit në 27-vjetorin e saj
Muharremaj: Gratë e Suharekës kanë dëshmuar se përfaqësimi i tyre në institucione nuk është vetëm një numër, por vlerë e veçantë për shoqërinë

