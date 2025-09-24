29.5 C
Prizren
E mërkurë, 24 Shtator, 2025
type here...

Sport

Liria uron Bashkimin për ndeshjen historike evropiane

By admin

FC Liria i uron suksese klubit të basketbollit KB Bashkimi në ndeshjen historike të sotme, në kuadër të kualifikimeve për FIBA Europe Cup.

“Kjo është një ditë e madhe për sportin dhe për qytetin tonë, dhe ne jemi krenarë që Prizreni po shkruan histori në arenën evropiane”, thuhet në deklaratën e klubit./ PrizrenPress.com

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Futbolli i zemrës zbarkon në Prizren

Më Shumë

Fokus

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, pritet në mënyrë madhështor në Gjonaj të Hasit

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, është pritur në mënyrë madhështore nga banorët e fshatit Gjonaj të Hasit të  Prizrenit, vendlindja e kryetarit...
Sport

Rahoveci starton sezonin me fitore bindëse ndaj Vushtrrisë

Rahoveci e ka nisur mbarë edicionin e ri të Superligës në hendboll, duke regjistruar fitore bindëse në ndeshjen e parë të kampionatit. Në palestrën...

Bashkimi Demokratik i Prizrenit prezanton programin dhe kandidatët për Kuvendin Komunal

Suhareka, shembull i funksionimit efikas të lëndëve gjyqësore

Djali i Ukshin Hotit, Andini, kërkon mbështetje për kushëririn e tij, Etrit Hoti, kandidat për Kuvendin Komunal të Rahovecit

“InHUMAN” ndez skenën e Teatrit “Bekim Fehmiu” në Prizren

Kuvendi i Komunës së Prizrenit thërret mbledhje të jashtëzakonshme më 25 shtator

Vjedhje e rëndë në Caparc të Prizrenit, hajnat grabisin stoli ari me vlerë mbi 20 mijë euro

Biletat për ndeshjen Bashkimi – Anwil dalin nesër në shitje

Demolohen hapësirat e Çerdhes së Fëmijëve në Dragash për herë të dytë

Veselaj-Gutaj: Jo politikë me shkollën

Vdes një burrë në Rahovec

Williams mohon se ka dijeni për ngjarjen në ish-godinën e MUP-it në Prizren

Kurti kërkon votën për Abrashin në lagjjen ‘Bajram Curri’ të Prizrenit

Besnikët e Prizrenit

Rexhepi: Do të jem pjesë e Qeverisë Kurti 3

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne