29.5 C
Prizren
E mërkurë, 24 Shtator, 2025
type here...

Sport

Futbolli i zemrës zbarkon në Prizren

By admin

Java e Grassroots vazhdoi rrugëtimin e saj sot në Prizren, duke sjellë gjallëri, pasion dhe shumë buzëqeshje në fushë tek fëmijët pjesëmarrës.

Të rinjtë e këtij qyteti u bashkuan nën të njëjtin qëllim; të luajnë, të mësojnë dhe të ndajnë momente që shkojnë përtej lojës, raporton PrizrenPress.

Në një qytet me ngjyra të ndryshme kulturore, futbolli u bë sërish gjuha e përbashkët.

Prizreni, përmes programit Grassroots, dëshmoi sot se kur fëmijët ndihen të barabartë në fushë, ata rriten si njerëz të mëdhenj jashtë saj./PrizrenPress.com

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Liria e Prizrenit ndahet me Klodian Duron
Next article
Liria uron Bashkimin për ndeshjen historike evropiane

Më Shumë

Lajme

Williams mohon se ka dijeni për ngjarjen në ish-godinën e MUP-it në Prizren

Dëshmitari Paul Williams mohoi se trupat gjermane kanë gjetur 15 të burgosur përfshirë edhe një person të moshuar i cili është gjetur i lidhur...
Lajme

Nisma hap fushatën në Suharekë, premton frymë të re qeverisëse

Nisma Socialdemokrate ka hapur zyrtarisht fushatën në Suharekë, ku ka prezantuar kandidaten për kryetare të komunës, Jehona Rrafshi-Luma. Ky subjekt politik premtoi një frymë...

Bali Muharremaj: Fitorja nuk lind rastësisht, ndërtohet me besim dhe me zemër

Rahoveci 029 nis me fitore fazën përgatitore

Liria e Prizrenit ndahet me Klodian Duron

Kurti kërkon votën për Abrashin në lagjjen ‘Bajram Curri’ të Prizrenit

Rahoveci starton sezonin me fitore bindëse ndaj Vushtrrisë

OVL UÇK përkujton dëshmorët që dhanë jetën nga 8 deri më 20 shtator

Kabashi premton fokus në mirëqenie sociale – me projekte konkrete për familjet në nevojë

Diell e vranësira sot, temperaturat arrijnë në 27°C

Prizren: 10 aktakuza kundër 16 personave

Kurti në Gjonaj: Hasit i duhet një kryetar që nuk e harron – i tillë është Artan Abrashi

Bali Muharremaj për Dr. Salih Bytyqin: Njeri i zemrës së madhe që ia kushtoi jetën shëndetit të qytetarëve

Kurti dhe Abrashi zhvillojnë takim me banorët e Zhurit

Ndalohen mallra të padeklaruara në Vërmicë

72 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne