26.6 C
Prizren
E mërkurë, 24 Shtator, 2025
type here...

Sport

Liridon Leci pritet të zyrtarizohet trajner i ri i Lirisë

By admin

KF Liria është gati të zyrtarizojë emërimin e Liridon Lecit në postin e trajnerit të parë të skuadrës.

Pas largimit të Klodian Duros, drejtuesit e klubit bardhezi kanë vepruar me shpejtësi për të gjetur pasuesin dhe zgjedhja e tyre ka rënë mbi ish-mbrojtësin me përvojë të gjatë në futbollin vendor dhe ndërkombëtar.

 

 

Leci, i njohur për karrierën e tij të pasur si futbollist dhe lidershipin brenda fushës, tashmë do të ketë sfidën e re në pankinë.

Ai pritet të prezantohet zyrtarisht në ditët në vijim dhe të nisë menjëherë punën me skuadrën prizrenase.

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
Dy yje të rinj bashkohen me Prizrenin: Eden Cingu dhe Allen Powell
Next article
Plagoset një i mitur në Kijevë të Malishevës

Më Shumë

Fokus

Bushrani i Vetëvendosjes kërkon nga drejtoresha e Arsimit në Prizren të publikojë listën e drejtorëve të shkollave që janë emëruar politikisht

Pas deklaratës së drejtoreshës së Arsimit në Prizren, Luljeta Veselaj – Gutaj, e cila tha se “shkolla nuk duhet të përdoret për politikë”, ka...
Sport

Ballkani del me barazim nga Podujeva

Ballkani arriti të ndante pikët në një barazim 2-2 ndaj Llapit në ndeshjen e zhvilluar të dielën në Podujevë. Ndeshja nisi me një ritëm të...

Matoshi: Gara e fortë për Prizren, Totaj ka kundërkandidat të fortë

Kurti kërkon votën për Abrashin në lagjjen ‘Bajram Curri’ të Prizrenit

Përpjekja e fshatarëve të Greikocit për zhdukjen e analfabetizmit (1928–1956)

Kapitenia e trofeve, vazhdon me Bashkimin

100 vjet Martin Camaj, nderohet në Prizren me çmim post mortem

Arrestohet i dyshuari për disa vjedhje në Prizren

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, pritet në mënyrë madhështor në Gjonaj të Hasit

“Kurti prezent në çdo tubim të Abrashit” – Totaj: Po më pysin qytetarët a je në garë me Kurtin apo Abrashin?

Moti për sot në Kosovë, temperaturat shkojnë deri në 31 gradë

Rahoveci nis fazën e rikonstruksionit kadastral në Fortesë dhe Ratkoc

Hapet thirrja për mbështetje të fermerëve në Suharekë

Ndalohen mallra të padeklaruara në Vërmicë

Prizreni shënon fitoren e parë në Ligën e Parë

Kurti në Gjonaj: Hasit i duhet një kryetar që nuk e harron – i tillë është Artan Abrashi

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne