Prizren
E mërkurë, 24 Shtator, 2025
Dy yje të rinj bashkohen me Prizrenin: Eden Cingu dhe Allen Powell

By admin

Proton Cable Prizreni është gati të nisë sezonin me dy përforcime të rëndësishme që pritet të japin një kontribut të madh në ekip.

Eden Cingu vjen si një lojtar i ri me potencial të madh, i gatshëm të tregojë forcën dhe pasionin e tij në parket, raporton PrizrenPress.

Sipas njoftimit, ky sezon do të jetë i veçantë për Edenin, i cili do të luajë me licencë të dyfishtë, duke sjellë energji dhe fleksibilitet shtesë për ekipin.

Tjetër përforcim është Allen Powell. Ai nis karrierën e tij profesionale me Proton Cable Prizreni, pas 5 sezoneve mbresëlënëse me Rider Men’s Basketball.

Sezoni i fundit i Allen-it ishte jashtëzakonisht produktiv: 10.1 pikë për ndeshje, 1.6 kërcime, 3.1 asistime dhe 1 top i vjedhur.

Të dy lojtarët pritet të jenë shtysa kryesore për klubin tonë këtë sezon dhe të kontribuojnë në arritjen e objektivave ambicioze./PrizrenPress.com

Artan Abrashi viziton fermën “Zogu” në Tupec, premton mbështetje për sektorin prodhues dhe shpezëtarinë
Liridon Leci pritet të zyrtarizohet trajner i ri i Lirisë

