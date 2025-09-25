24.9 C
Prizren
E enjte, 25 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Deputetja Duda Balje në përkrahje të Shaqir Totajt: Kryetari është jaran dhe shok i madh i boshnjakëve

By admin

Në tubimin e madh të PDK-së të mbajtur sonte në Lubizhdë të Prizrenit, ku ishin të pranishëm edhe banorë nga Gërnçari e Skorobishti, mbajti fjalë edhe deputetja e Kuvendit të Kosovës dhe kryetarja e Bashkimit Socialdemokrat, Duda Balje.

Balje theksoi se përkrahja e saj për kryetarin aktual të Prizrenit, Shaqir Totaj, lidhet me bashkëpunimin e ngushtë që ka pasur me të.

“Këtu jam sot jo për të folur shumë për punët që i ka bërë Shaqir Totaj me ekipin e tij, më shumë jam këtu për të treguar pse kam vendosur ta përkrah. Së pari më duhet ta them se Shaqir Totaj është një ‘jaran’. ‘Jaran’ për neve boshnjakët”, tha Balje.

Ajo nënvizoi gatishmërinë dhe qasjen bashkëpunuese të Totajt. “Nuk kam problem ta thërras ditë e natë, kur ka ndonjë ide, ndonjë problem, për konsultim apo për kritika, dhe gjithmonë kam gjetur ‘teamwork’. Jam shumë e sigurt se Shaqir Totaj është një shok i madh i boshnjakëve në Komunën e Prizrenit”.

Në përmbyllje, Balje iu drejtua të pranishmëve me një apel të qartë: “Dua t’iu jap një këshillë: vërtet duhet ta përkrahni Shaqir Totajn, sepse ne kemi vendosur publikisht ta përkrahim! Bravo!”

Tubimi në Lubizhdë u zhvillua me pjesëmarrje të madhe dhe entuziazëm të qytetarëve, të cilët u shprehën të gatshëm të mbështesin vizionin dhe projektet për mandatin e ardhshëm të Shaqir Totajt.

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
IPK publikoi Raportin e inspektimit “Vlerësimi i performancës së Stacionit Policor të Prizrenit”
Next article
Prizreni gati për takimin letrar “Prizreni – Poezia – Tetova”

Më Shumë

Fokus

Në Prizren shënohet Dita Ndërkombëtare e Paqes nga fëmijët

Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Paqes, e cila festohet çdo vit më 21 shtator nga Kombet e Bashkuara, sheshi historik i Shadërvanit në...
Lajme

Nisma hap fushatën në Suharekë, premton frymë të re qeverisëse

Nisma Socialdemokrate ka hapur zyrtarisht fushatën në Suharekë, ku ka prezantuar kandidaten për kryetare të komunës, Jehona Rrafshi-Luma. Ky subjekt politik premtoi një frymë...

Totaj: Pas disa dekadash, Prizreni po bëhet me Qendrën e Dytë të Mjekësisë Familjare

Djali i Ukshin Hotit, Andini, kërkon mbështetje për kushëririn e tij, Etrit Hoti, kandidat për Kuvendin Komunal të Rahovecit

Sot në Dragash mbahet Vrapimi i Gjeneratës së Pavarësisë

Plagoset një i mitur në Kijevë të Malishevës

Liridon Leci pritet të zyrtarizohet trajner i ri i Lirisë

Sot në Prizren, Bashkimi shkruan historinë në FIBA Europe Cup

Muharremaj: Gratë e Suharekës kanë dëshmuar se përfaqësimi i tyre në institucione nuk është vetëm një numër, por vlerë e veçantë për shoqërinë

Liria uron Bashkimin për ndeshjen historike evropiane

“Pirati i Prizrenit” në ndjekje të rekordit të Samuel Eto’o

Fluks në kufi – Bregdeti, preferencë e qytetarëve të Kosovës edhe në shtator

Bashkimi trondit Evropën: Fitore historike në Prizren 

Shkyçen 9 lidhje ilegale të ujit në Prizren

Kuvendi i Komunës së Prizrenit thërret mbledhje të jashtëzakonshme më 25 shtator

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne