Prizren: Vidhet motoçikleta, policia e gjen dhe ia kthen pronarit

By admin

Një rast vjedhjeje ka ndodhur sot herët në mëngjes në Prizren.

“Rreth orës 01:30, një qytetar me inicialet G.P. ka raportuar në polici se motoçikleta e tij Moto Guzzi KZ, me ngjyrë shumëngjyrëshe, i është marrë nga oborri i shtëpisë”,njofton policia.

Pamjet e kamerave të sigurisë kanë treguar një person të panjohur duke marrë motoçikletën.

Policia ka nisur menjëherë hetimet dhe ka arritur ta gjejë mjetin, i cili është kthyer te pronari.

Identifikimi i autorit të dyshuar vazhdon të jetë në proces.

