Prizren: Vidhet motoçikleta, policia e gjen dhe ia kthen pronarit

Një rast vjedhjeje ka ndodhur sot herët në mëngjes në Prizren.
“Rreth orës 01:30, një qytetar me inicialet G.P. ka raportuar në polici se motoçikleta e tij Moto Guzzi KZ, me ngjyrë shumëngjyrëshe, i është marrë nga oborri i shtëpisë”,njofton policia.
Pamjet e kamerave të sigurisë kanë treguar një person të panjohur duke marrë motoçikletën.
Policia ka nisur menjëherë hetimet dhe ka arritur ta gjejë mjetin, i cili është kthyer te pronari.
Identifikimi i autorit të dyshuar vazhdon të jetë në proces.
