24.9 C
Prizren
E enjte, 25 Shtator, 2025
FokusSiguri

Arrestohet i dënuari me 1 vit e 20 ditë burg në Prizren

By admin

Policia e Prizrenit ka arrestuar të enjten Sh. D., 54 vjeç, nga Prizreni, i cili ishte në kërkim për vuajtjen e një dënimi me 1 vit e 20 ditë burg efektiv.

Arrestimi u krye nga Policia e Stacionit të Prizrenit, në kuadër të Task Forcës dhe Planit Operativ “Realizimi i Urdhëresave të Hapura 2025”. I njëjti ishte i dënuar me vendim të plotfuqishëm të Gjykatës Themelore të Prizrenit.

Pas arrestimit, Sh. D. u dërgua fillimisht në stacionin policor dhe më pas në burg për të vuajtur dënimin e tij.

autorëve.

.

 

Lajmet e Fundit

