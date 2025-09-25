26.8 C
Prizren
Sport

Rahoveci 029 pret Tiranën në miqësore kontrolluese

By admin

KB Rahoveci 029 do të zbresë sot në parket për ndeshjen e tretë kontrolluese në kuadër të përgatitjeve për sezonin e ri.

Rahovecasit do të përballen me ekipin nga Shqipëria, Tiranën, në një sfidë që pritet të sjellë ritëm dhe teste të vlefshme për formacionin.

Ndeshja do të zhvillohet në palestrën ”Mizahir Isma” në Rahovec, duke filluar nga ora 17:00./PrizrenPress.com

Prizren, nisin punimet për heqjen e shtyllës elektrike në Transit të Ri
Policia e Kosovës organizon sesion sensibilizues me nënat për parandalimin e ekstremizmit në Prizren

