19.3 C
Prizren
E enjte, 25 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Vjollca Kuzhnini, kandidatja e AAK-së për Kuvendin e Prizrenit, zhvilloi aktivitete në kuadër të fushatës zgjedhore

By admin

Kandidatja për Kuvendin Komunal të Prizrenit nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Vjollca Kuzhnini, e cila garon me numër 9 në fletëvotim, ka zhvilluar disa takime me qytetarë dhe përfaqësues të organizatave lokale në kuadër të fushatës zgjedhore për zgjedhjet komunale të 12 tetorit.

Një nga takimet e zhvilluara së fundmi ishte me Shoqatën “Zgjatma Dorën”, nën udhëheqjen e Fehmie Kurejshi. Sipas Kuzhninit, ky takim u vlerësua si një hap i rëndësishëm në drejtim të shkëmbimit të ideve për një Prizren më të zhvilluar dhe më solidar.

“Ky takim ishte një hap i rëndësishëm në kuadër të fushatës sonë zgjedhore për 12 tetor, ku ndamë idetë tona për një Prizren më të zhvilluar, më solidar dhe me më shumë mundësi për secilin qytetar” shkruan ajo në një postim në rrjetet sociale.

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, kandidatja Kuzhnini vizitoi edhe fabrikën e çokollatës “Camila” në Prizren, ku u njoh nga afër me procesin e prodhimit të çokollatave vendore.

“Po ashtu pata kënaqësinë sot të vizitoj fabrikën e çokollatës Camila, një vend ku ëmbëlsia merr formë dhe aromë. Aty pashë nga afër se si punohet çokollata, nga përgatitja e masës së parë e deri te paketimi përfundimtar”.

Ajo shtoi se mbeti veçanërisht e impresionuar nga përkushtimi i punëtorëve dhe cilësia e produkteve: “Fabrika Camila mbetet një shembull i punës cilësore vendore dhe një vend që na kujton se ëmbëlsia nuk është vetëm shije, por edhe përvojë e paharrueshme.”

Kuzhnini ka paralajmëruar edhe takime të tjera me qytetarët e Prizrenit gjatë ditëve në vijim, duke theksuar se përfaqësimi i denjë dhe afërsia me qytetarët do të jenë prioriteti i saj në Kuvendin Komunal.

Zgjedhjet lokale në Kosovë do të mbahen më 12 tetor 2025, ndërsa fushata zgjedhore tashmë ka hyrë në fazën e saj më intensive.

 

Previous article
“Prizreni – Poezia – Tetova”: Poezia bashkoi krijuesit shqiptarë

Më Shumë

Lajme

12 vrasje brenda 8 muajve në Kosovë

Nuk janë pak rastet e vrasjeve me të cilat po përballet Kosova. Vetëm gjatë periudhës janar-gusht në Kosovë kanë ndodhur 12 vrasje. Ndërsa një...
Sport

Suhareka mposht Trepçën në Mitrovicë

FC Suhareka ka marrë një fitore të rëndësishme si mysafire në Mitrovicë, duke mposhtur FC Trepçën me rezultat 0-2, raporton PrizrenPress. Pjesa e parë solli...

Totaj nga Gjonaj i Hasit: Punët tona po flasin, në mandatin e ri dyfishojmë investimet

Liria e Prizrenit ndahet me Klodian Duron

Përpjekja e fshatarëve të Greikocit për zhdukjen e analfabetizmit (1928–1956)

Prizreni gati për takimin letrar “Prizreni – Poezia – Tetova”

`Malësori` nga Gjonaj i Hasit prezanton veshjen hasjane në Zvicër

Emërime të reja në udhëheqësinë e Spitalit të Përgjithshëm në Prizren

“Prizreni – Poezia – Tetova”: Poezia bashkoi krijuesit shqiptarë

Prizreni shënon fitoren e parë në Ligën e Parë

Kurti dhe Abrashi zhvillojnë takim me banorët e Zhurit

Sot në Prizren, Bashkimi shkruan historinë në FIBA Europe Cup

Fillojnë punimet për shtegun e këmbësorëve drejt Kalasë së Prizrenit

Deputetja Duda Balje në përkrahje të Shaqir Totajt: Kryetari është jaran dhe shok i madh i boshnjakëve

Ndahet nga jeta Shefi i Ndërrimit në Njësinë e Zjarrfikësve në Malishevë, Liman Sertolli

Prizren, nisin punimet për heqjen e shtyllës elektrike në Transit të Ri

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne