19.3 C
Prizren
E enjte, 25 Shtator, 2025
type here...

Kulture

“Prizreni – Poezia – Tetova”: Poezia bashkoi krijuesit shqiptarë

By admin

Në oborrin e Muzeut të Lidhjes Shqiptare, poetë nga Kosova, Tetova dhe Shqipëria u bashkuan për të ndarë frymëzimin dhe fuqinë e fjalës artistike.

Shoqata për Kulturë dhe Art “Fidani” nga Prizreni, në bashkëpunim me Shoqatën e Shkrimtarëve “Oeneum” nga Tetova, organizuan sot një takim letrar të veçantë me moton “Prizreni – Poezia – Tetova”.

Eventi u zhvillua në një ambient historik dhe simbolik, oborrin e Muzeut të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, duke i dhënë aktivitetit një dimension të thellë kulturor e kombëtar.

Në këtë takim morën pjesë poetë nga Kosova, Tetova dhe Shqipëria, të cilët recituan krijimet e tyre letrare në një atmosferë të ngrohtë, miqësore dhe artistikisht frymëzuese. Poezitë prekën tema të ndryshme nga dashuria, identiteti dhe atdheu, te përjetime personale e universale,  duke dëshmuar larminë dhe pasurinë e krijimtarisë shqipe.

Sadije Aliti, kryetare e Shoqatës së Shkrimtarëve “Oeneum”, theksoi rëndësinë e këtyre takimeve për ruajtjen dhe zhvillimin e vlerave letrare:

“Këto aktivitete janë më shumë se thjesht prezantim poetik – ato janë mundësi për të ndarë vlera, për të krijuar ura mes krijuesve dhe për të ruajtur gjallërinë e gjuhës e të kulturës sonë”, tha ajo.

Nga ana tjetër, Berat Batihu, kryetar i Shoqatës “Fidani” në Prizren, u shpreh seb”ky takim është dëshmi se poezia nuk njeh kufij”.

“Ajo është mjet për bashkim, për dialog kulturor dhe për shprehjen më të pastër të ndjenjave njerëzore”.

Takimi letrar është pjesë e një vargu aktivitetesh që synojnë të forcojnë bashkëpunimin kulturor mes qyteteve shqiptare, të promovojnë poetët e rinj dhe të krijojnë një hapësirë të përbashkët për shprehje artistike./PP/

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Zambaku i Prizrenit, festival i këngës qytetare që ruan traditën muzikore
Next article
Vjollca Kuzhnini, kandidatja e AAK-së për Kuvendin e Prizrenit, zhvilloi aktivitete në kuadër të fushatës zgjedhore

Më Shumë

Lajme

Ish-gjyqtari i Kushtetueses: Rubin e tha në Hagë atë që shumëkush ka frikë ta thotë

Ish-gjyqtari i Kushtetueses, Kadri Kryeziu ka komentuar dëshminë e dëshmitarit të parë të mbrojtjes ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi. Kryeziu thotë ish-ndihmëssekretari i shtetit, James...
Fokus

Djali i Ukshin Hotit, Andini, kërkon mbështetje për kushëririn e tij, Etrit Hoti, kandidat për Kuvendin Komunal të Rahovecit

Andini Hoti, djali i veprimtarit të njohur Ukshin Hoti, ka bërë thirrje publike për mbështetje ndaj kushëririt të tij, Etrit Hoti, kandidat për Kuvendin...

Kurti kërkon votën për Abrashin në lagjjen ‘Bajram Curri’ të Prizrenit

Ndahet nga jeta aktori dhe profesori i shquar, Enver Petrovci

Liridon Leci pritet të zyrtarizohet trajner i ri i Lirisë

Osman Hajdari nis detyrën si Drejtor i Spitalit të Përgjithshëm të Prizrenit

Demolohen hapësirat e Çerdhes së Fëmijëve në Dragash për herë të dytë

Kabashi premton fokus në mirëqenie sociale – me projekte konkrete për familjet në nevojë

Aspekte të rezistencës antikomuniste në Shqipëri në vitet ‘50 nën prizmin e dokumenteve të CIA-s

Drini i Bardhë shpartallon Dukagjinin

Çollaku: Gara në Prizren më specifike, pres balotazh

Të premten, Malisheva nderon viktimat e Masakrës së Gollubovcit në 27-vjetorin e saj

Kurti në Gjonaj: Hasit i duhet një kryetar që nuk e harron – i tillë është Artan Abrashi

Besmir Memaj rikthehet te Prizreni

“Pirati i Prizrenit” në ndjekje të rekordit të Samuel Eto’o

72 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne