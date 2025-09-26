22.7 C
Driton Selmanaj takohet me Shoqatën “Esnaf” në Prizren: Ata janë zemra e gjallë e qytetit

Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) për kryetar të Prizrenit, Driton Selmanaj, ka zhvilluar një takim me Shoqatën “Esnaf”, ku theksoi rolin e tyre historik dhe aktual në mbajtjen gjallë të ekonomisë dhe traditës së qytetit.

“Takimi me Shoqatën ‘Esnaf’ nuk ishte vetëm një prezantim programi, por një takim me historinë, me rrënjët dhe me zemrën e gjallë të qytetit tonë. Ata e kanë mbajtur ekonominë gjallë kur sfidat kanë qenë më të mëdha dhe sot mbeten shtylla kryesore e zhvillimit tonë”, deklaroi Selmanaj.

Ai shtoi se vizioni i tij për Prizrenin Përtej, synon të bashkojë traditën e zejtarëve me inovacionin, duke krijuar hapësira të reja për bizneset dhe duke vendosur punën e tyre në qendër të jetës ekonomike dhe kulturore.

“Prizreni nuk mund të ecë përpara pa fuqizuar ata që e kanë mbajtur gjithmonë gjallë – Esnafët e tij”, theksoi kandidati i LDK-së.

