22.1 C
Prizren
E premte, 26 Shtator, 2025
type here...

Fokus

Largohet shtylla elektrike rreth 25 metra e lartë nga “Transiti i ri” në Prizren

By admin

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

“Ka qenë një projekt i madh që ka marrë kohën e vet për realizim, ani se ka vite që është aty. Tani u krijuan mundësitë për ta larguar”, ka thënë kryetari I Prizrenit, Shaqir Totaj.

Marketing

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Komuna e Prizrenit publikon listën e përfituesve të druve të zjarrit dhe pakove ushqimore
Next article
Gazzetta dello Sport: Zhegrova pritet të startojë për Juventusin nesër

Më Shumë

Sport

Besmir Memaj rikthehet te Prizreni

KB Proton Cable Prizreni ka zyrtarizuar rikthimin e Besmir Memajt në skuadër, duke shtuar energji dhe përvojë për sezonin e ri, raporton PrizrenPress. Klubi shprehet...
Kulture

Sonte hapet edicioni i 36-të i Festivalit “Zambaku i Prizrenit”

Në Shtëpinë e Kulturës “Xhemajli Berisha” sonte, me fillim nga ora 20:00, nis edicioni i 36-të i Festivalit të Zambakut të Prizrenit. Në këtë edicion...

“Prizreni – Poezia – Tetova”: Poezia bashkoi krijuesit shqiptarë

67 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Punime në rrugën “Agim Shala”, të enjten bllokohet përkohësisht Transiti i Ri në Prizren

Rahoveci starton sezonin me fitore bindëse ndaj Vushtrrisë

Ballkani del me barazim nga Podujeva

Totaj: Pas disa dekadash, Prizreni po bëhet me Qendrën e Dytë të Mjekësisë Familjare

Ndalohen mallra të padeklaruara në Vërmicë

Dy yje të rinj bashkohen me Prizrenin: Eden Cingu dhe Allen Powell

Limaj: Lagjja Arbana në Prizren e rreshtuar pas Albulena Balaj-Halimajt për kryetare

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, pritet në mënyrë madhështor në Gjonaj të Hasit

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

Policia e Trafikut në Prizren mban ligjërata për sigurinë rrugore në shkolla fillore

Liridon Leci emërohet trajner i ri i Lirisë së Prizrenit

Kurti dhe Abrashi zhvillojnë takim me banorët e Zhurit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne