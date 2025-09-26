22.1 C
Prizren
E premte, 26 Shtator, 2025
Sport

Gazzetta dello Sport: Zhegrova pritet të startojë për Juventusin nesër

admin

Siç raporton edicioni i sotëm i gazetës së njohur italiane, “Gazzetta dello Sport”, ndër opsionet që po shqyrtohen është edhe aktivizimi nga minuta e parë i Edon Zhegrovës për Juventusin.

“Zonja e Vjetër” del në fushë të shtunën nga ora 18:00 kundër Atalantës, në kuadër të javës së pestë.

Futbollisti kosovar deri tani ka luajtur vetëm shtatë minuta në Veronë dhe mund të luajë në dyshe me Jonathan David, duke riformuar dyshen që paraqiteshin deri në vitin e kaluar me ekipin francez, Lille.

Largohet shtylla elektrike rreth 25 metra e lartë nga “Transiti i ri” në Prizren
Prizreni – Zemra historike dhe kulturore e Kosovës

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

