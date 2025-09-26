22.7 C
Prizren
E premte, 26 Shtator, 2025
Komuna e Prizrenit publikon listën e përfituesve të druve të zjarrit dhe pakove ushqimore

By admin

Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim ka shpallur listat e përfituesve për dy kategori të mbështetjes sociale për vitin 2025: shpërndarjen e druve të zjarrit dhe ndarjen e pakove ushqimore e higjienike.

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

Sipas njoftimit, përfituesit janë përzgjedhur në bazë të kritereve të përcaktuara nga Komuna, duke synuar mbështetjen e familjeve më të cenueshme sociale dhe ekonomike, si dhe komuniteteve me nevoja të veçanta.

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

Lista e përfituesve për të dy kategoritë është publikuar në faqen zyrtare të Komunës së Prizrenit dhe është e qasshme për qytetarët që dëshirojnë të informohen rreth procedurave dhe mënyrës së shpërndarjes.

Komuna ka bërë të ditur se shpërndarja e druve të zjarrit do të bëhet para fillimit të sezonit dimëror, ndërsa pakot ushqimore dhe higjienike do të shpërndahen sipas dinamikës së përcaktuar nga Zyra për Komunitete dhe Kthim.

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Ky program mbështetës është pjesë e angazhimit të Komunës së Prizrenit për të ofruar ndihmë të drejtpërdrejtë për qytetarët në nevojë dhe për të përmirësuar mirëqenien e tyre sociale.

