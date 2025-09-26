22.1 C
Rahoveci 029 fiton miqësoren ndaj Tiranës

KB Rahoveci 029 ka mbyllur me sukses ndeshjen e tretë kontrolluese në kuadër të përgatitjeve për sezonin e ri.

Në palestrën “Mizahir Isma”, përballë një atmosfere të zjarrtë të krijuar nga tifozët, Rahoveci 029 arriti të triumfojë ndaj ekipit të Tiranës me rezultat të ngushtë 89:86, raporton PrizrenPress.

Ky duel shërbeu si një test i rëndësishëm për lojtarët dhe stafin teknik, duke treguar formë të mirë dhe gatishmëri për sfidat që e presin në Superligë.

Klubi ka falënderuar tifozët për përkrahjen e jashtëzakonshme, duke theksuar se energjia nga tribuna mbetet arma më e fortë e ekipit./PrizrenPress.com

Dhunohet një grua në Malishevë
67 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

