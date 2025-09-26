22.1 C
Prizren
E premte, 26 Shtator, 2025
Dhunohet një grua në Malishevë

By admin

Një burrë është arrestuar pasi dyshohet se ka dhunuar një grua në Malishevë.

Në raportin 24-orësh, thuhet se rasti kishte ndodhur me datë 21 shtator 2025.

 

“Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje”, thotë policia

 

Driton Selmanaj takohet me Shoqatën “Esnaf” në Prizren: Ata janë zemra e gjallë e qytetit
Rahoveci 029 fiton miqësoren ndaj Tiranës

