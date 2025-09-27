Sot zbulohet lapidari i dëshmorit të kombit Ilaz Javori në Llazicë

Sot në fshatin Llazicë do të zhvillohet ceremonia e zbulimit të lapidarit të dëshmorit të kombit, Ilaz Javori, në nderim të 27-vjetorit të rënies së tij, raporton PrizrenPress.
Ceremonia organizohet nga Komuna e Malishevës, nën përkujdesjen e kryetarit Ekrem Kastrati, dhe në bashkëpunim me familjen e dëshmorit dhe përfaqësues të komunitetit lokal.
Ngjarja do të fillojë në ora 11:00 pranë lapidarit, ku pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të ndjekin hapjen e ceremonisë, fjalët e rastit nga kryetari i komunës, kryetari i Shoqatës së Veteranëve dhe përfaqësues nga familja/fshati, si dhe zbulimin e lapidarit./PrizrenPress.com
Marketing
Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë
9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit
26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!
Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!
20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/