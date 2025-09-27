14.1 C
Sot zbulohet lapidari i dëshmorit të kombit Ilaz Javori në Llazicë

Sot në fshatin Llazicë do të zhvillohet ceremonia e zbulimit të lapidarit të dëshmorit të kombit, Ilaz Javori, në nderim të 27-vjetorit të rënies së tij, raporton PrizrenPress.

Ceremonia organizohet nga Komuna e Malishevës, nën përkujdesjen e kryetarit Ekrem Kastrati, dhe në bashkëpunim me familjen e dëshmorit dhe përfaqësues të komunitetit lokal.

Ngjarja do të fillojë në ora 11:00 pranë lapidarit, ku pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të ndjekin hapjen e ceremonisë, fjalët e rastit nga kryetari i komunës, kryetari i Shoqatës së Veteranëve dhe përfaqësues nga familja/fshati, si dhe zbulimin e lapidarit./PrizrenPress.com

https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Vdekja e punëtorit në Suharekë/ Arrestohen dy persona
Dragashi promovon prodhimet vendore për fuqizim i ekonomisë familjare

