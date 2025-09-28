13.3 C
Malisheva përmbys gjithçka në Skenderaj – nga 3:1 në 3:4 ndaj Drenicës

Një nga ndeshjet më dramatike të kësaj jave në Albi Mall Superligë është zhvilluar sot në Skenderaj, ku Malisheva ka arritur një përmbysje spektakolare ndaj Drenicës, raporton PrizrenPress.

Skuadra vendase e nisi më mirë takimin duke kaluar në epërsi dhe madje arriti të krijojë një avantazh 3:1, por miqtë nuk u dorëzuan.

Në pjesën e dytë Malisheva shpërtheu me tri gola radhazi, duke përmbysur gjithçka në 3:4 dhe duke marrë tri pikë tejet të vlefshme në garën për kreun e tabelës.

Një ndeshje që pa dyshim do të mbahet mend si më e “çmendura” e kësaj xhiroje./PrizrenPress.com

Memli Krasniqi në Suharekë: Votat tuaja për numrin 191 e dërgojnë Dardan Berishën dhe PDK-në në balotazh
Ballkani fiton bindshëm në Lipjan, afrohet me kreun

