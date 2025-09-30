13.1 C
Prizren
E martë, 30 Shtator, 2025
Universiteti i Prizrenit vlerësohet me Çertifikatën e Cilësisë për kontributin në arsimin e lartë dhe ndërkombëtarizim

By admin

Universiteti “Ukshin Hoti” në Prizren është nderuar me Çertifikatën e Cilësisë nga Këshilli Shtetëror i Cilësisë dhe Agjencia Kosovare për Akreditim, si njohje për arritjet e tij të spikatura në përmbushjen e standardeve të sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë.

Ky vlerësim iu dorëzua gjatë punimeve të Konferencës së 3-të të Sigurimit të Cilësisë, një ngjarje madhore për arsimin e lartë në Kosovë, e cila mblodhi udhëheqës institucionesh, përfaqësues të universiteteve vendore e ndërkombëtare, si dhe një numër të konsiderueshëm përfaqësuesish të ambasadave dhe misioneve diplomatike në vend.

Sipas njoftimit të UPZ-së, Çertifikata thekson në veçanti rezultatet e Universitetit “Ukshin Hoti” Prizren në fushën e ndërkombëtarizimit, duke reflektuar angazhimin e vazhdueshëm për zgjerimin e bashkëpunimit ndërkombëtar, përfshirjen në projekte ndërkombëtare, rritjen e mobilitetit të studentëve dhe stafit, si dhe avancimin e standardeve akademike në përputhje me praktikat më të mira evropiane dhe globale.

Prania e përfaqësuesve diplomatikë në këtë ngjarje nënvizoi rëndësinë që komuniteti ndërkombëtar i kushton proceseve të sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë, si dhe vlerësimin e rolit të institucioneve të Kosovës në ndërtimin e një hapësire akademike të hapur, të besueshme dhe konkurruese.

“Ky sukses e fuqizon më tej pozitën e Universitetit “Ukshin Hoti” Prizren si një institucion i besueshëm akademik, i cili vazhdon të dëshmojë seriozitet, përkushtim dhe vizion të qartë për ngritjen e cilësisë dhe ofrimin e mundësive të reja për studentët dhe komunitetin akademik”, thuhet në njoftim.

Universiteti shpreh mirënjohje për të gjithë ata që kontribuojnë në këtë rrugëtim zhvillimi dhe përsosmërisë, duke e bërë këtë arritje të mundur./PrizrenPress.com

Rahoveci 29 prezanton fanellat zyrtare të sezonit 2025/26
Policia sekuestron në Suharekë një Mercedes G63 me vlerë 160 mijë euro

Drini i Bardhë rikthehet në Gjonaj

Pas miratimit nga Federata e Futbollit të Kosovës, skuadra e Drinit të Bardhë do të luajë ndeshjet si vendas në fushën sintetike të Gjonajt...
“Check-In Festival”, muzika elektronike dhe Rock “ndezin” kryeqytetin

Muzika, energjia dhe emocionet u rikthyen në kryeqytet me edicionin e pestë të “Check-In Festival”. Të rinj, turistë të huaj, por edhe pushues vendas iu...

