Hiqet sërish rrjeta e peshkimit në Krajk, vazhdojnë kontrollet në terren

Në orët e para të mëngjesit, rreth orës 01:30, në zonën e Krajkut është hequr sërish rrjeta e peshkimit nga shefi i rojeve, ndonëse ajo kishte qenë e vendosur më herët.
Sipas njoftimit, rrjeta ishte paraparë të tërhiqej që para tre ditësh, mirëpo ajo nuk ishte larguar nga vendi, çka ka ngritur shqetësime lidhur me zvarritjen e procesit dhe zbatimin e masave të përcaktuara.
Ndërkohë, bëhet e ditur se kryetari i FPSRK-së po vazhdon të marrë pjesë në një sërë kontrollesh në terren, së bashku me ekipin e tij, në kuadër të angazhimeve për mbikëqyrjen dhe zbatimin e rregullave përkatëse.
Nga FPSRK theksohet se kontrollet dhe monitorimi në terren do të vijojnë edhe në ditët në vijim, me qëllim garantimin e respektimit të rregullave dhe menaxhimit të qëndrueshëm të zonave të mbrojtura.