“Hala pa hy në garë, kam me fitu garën” – Muharremaj i sigurt në fitore

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) ka zyrtarizuar Bali Muharremajn si kandidat për kryetar të Komunës së Suharekës për zgjedhjet lokale të ardhshme.
Muharremaj, i cili aktualisht mban postin e kryetarit, ka deklaruar me vetëbesim se është i bindur në fitoren e tij, pavarësisht se fushata ende nuk ka nisur zyrtarisht, transmeton Klankosova.tv.
“Hala pa hy në garë, kam me fitu garën”, tha i pari i Suharekës, në emisionin “DPT me Fidanin” në Klan Kosova, duke shtuar se fitorja nuk varet nga kundërshtarët politikë, por nga vullneti i qytetarëve.
“Nuk është me mujt dikon, por me fitu, sepse nuk varet prej neve, por prej qytetarëve”, tha ai.
Muharremaj gjithashtu u shpreh se gjatë qeverisjes së tij janë realizuar projekte të rëndësishme për komunën, të cilat, sipas tij, do të mbahen mend për një kohë të gjatë.
