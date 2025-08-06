19.3 C
“Hala pa hy në garë, kam me fitu garën” – Muharremaj i sigurt në fitore

Muharremaj, i cili aktualisht mban postin e kryetarit, ka deklaruar me vetëbesim se është i bindur në fitoren e tij, pavarësisht se fushata ende nuk ka nisur zyrtarisht, transmeton Klankosova.tv.

“Hala pa hy në garë, kam me fitu garën”, tha i pari i Suharekës, në emisionin “DPT me Fidanin” në Klan Kosova, duke shtuar se fitorja nuk varet nga kundërshtarët politikë, por nga vullneti i qytetarëve.

“Nuk është me mujt dikon, por me fitu, sepse nuk varet prej neve, por prej qytetarëve”,  tha ai.

Muharremaj gjithashtu u shpreh se gjatë qeverisjes së tij janë realizuar projekte të rëndësishme për komunën, të cilat, sipas tij, do të mbahen mend për një kohë të gjatë.

