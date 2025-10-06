9.1 C
Artan Abrashi: Do të dyfishojmë investimet në blegtori dhe bujqësi në Prizren

By admin

Kandidati për kryetar të Prizrenit nga Lëvizja Vetëvendosje, Artan Abrashi, ka shpallur planin e tij për zhvillimin e bujqësisë dhe zonave rurale në komunë, duke e cilësuar këtë sektor si një nga prioritetet kryesore të qeverisjes së ardhshme lokale.

Në një postim në rrjete sociale, Abrashi ka theksuar se Prizreni që ai dëshiron të ndërtojë është “qyteti i bujqësisë dhe zhvillimit rural”, ku fermerët do të kenë mbështetje të vazhdueshme dhe kushte më të mira pune.

“Do të dyfishojmë investimet në bujqësi e blegtori, do të modernizojmë fermat me teknologji të reja, do të hapim ‘Tregun e Bujqve’ brenda 100 ditëve dhe do të mbështesim fermerët me subvencione e tregje për produktet e tyre,” ka deklaruar Abrashi.

Ai ka shtuar se kujdesi do të shtrihet edhe për qentë endacakë, përmes krijimit të një strehimoreje dhe ofrimit të shërbimeve profesionale.

Sipas tij, ky është një hap drejt ndërtimit të një Prizreni më të qëndrueshëm dhe më të zhvilluar ekonomikisht.

Defekte teknike në rrjetin e ujësjellësit, ‘Hidroregjioni Jugor’ ndërhyn në disa zona të Prizrenit
Fillon sot edicioni i 22-të i “Javës së Bibliotekës’

Lajme

Deponohen para false në një bankë të Prizrenit

Një punonjës, përfaqësues i një banke në Prizren, ka raportuar se gjatë periudhës së lartcekur nga klientë të ndryshëm janë deponuar një shumë parash,...
Lajme

Totaj: Fitorja ime në Prizren nuk kontestohet

Kryetari aktual i Prizrenit dhe kandidat i PDK-së për një mandat të ri, Shaqir Totaj, ka deklaruar se është i sigurt për fitore, pavarësisht...

Universiteti i Prizrenit vlerësohet me Çertifikatën e Cilësisë për kontributin në arsimin e lartë dhe ndërkombëtarizim

Aksident i rëndë në Rahovec – humb jetën drejtuesi i traktorit, një i arrestuar

Memli Krasniqi dhe Shaqir Totaj përurojnë stadiumin në Gjonaj: Ky model i qeverisjes duhet të vazhdojë

Arrestohet Bardhi Avdaj, dyshohet se sulmoi fizikisht kryeinfermierin e QMF-së në Prizren

Vrapuesja e Prizrenit, lëvizje e përjetësisë

Policia sekuestron në Suharekë një Mercedes G63 me vlerë 160 mijë euro

Policia tregon gjendjen e të plagosurit në Shirokë të Suharekës dhe shkakun e ngjarjes

Arrestohet një person për kanosje ndaj policit në Rahovec

Shaqir Totaj dhe Halil Kastrati nënshkruajnë për ndërtimin e 50 shtëpive të reja për familjet në nevojë të Prizrenit

Kurti: Rahoveci ka pritur tepër gjatë për qeverisje të denjë – më 12 tetor, fitorja e Ali Dulës do të sjellë zhvillim e progres

Komuna e Prizrenit hap konkurs për 32 infermierë

KBF Bashkimi emëron trajner të ri, malazezin Vladan Radoviç

Bastiset banesa e 21-vjeçarit që e plagosi 44-vjeçarin në Suharekë, policia ende në kërkim të tij

Policia në Prizren, gjatë muajit shtator ka ndaluar 30 lypsarë në rrugë

