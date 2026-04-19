Peja 03 barazon serinë ndaj Bashkimit, tani gjithçka vendoset në finalen e shtatë

Peja 03 ka shënuar fitore të rëndësishme ndaj Bashkimit me rezultat 65:60, në finalen e gjashtë të Play-Off-it në Superligën e Kosovës për femra, të zhvilluar në Prizren në palestrën “Sezai Surroi”.

Me këtë triumf, seria finale është barazuar në 3:3, duke e çuar garën për titull kampion në ndeshjen e shtatë dhe vendimtare të sezonit, raporton PrizrenPress.

Takimi ishte i luftuar dhe me intensitet të lartë nga fillimi deri në fund, me të dyja skuadrat që dhanë maksimumin në parket. Në momentet vendimtare, Peja 03 u tregua më e qetë dhe më e saktë, duke arritur të mbajë epërsinë dhe ta mbyllë ndeshjen në favor të saj.

Tani gjithçka vendoset në finalen e madhe, ku njëra prej këtyre dy skuadrave do të shpallet kampione e Kosovës për femra./PrizrenPress.com/

Maqedonia e Veriut siguron 2 milionë € për ndërtim të rrugës Tetovë-Prizren

