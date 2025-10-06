9.1 C
Prizren
E hënë, 6 Tetor, 2025
Lajme

Defekte teknike në rrjetin e ujësjellësit, ‘Hidroregjioni Jugor’ ndërhyn në disa zona të Prizrenit

By admin

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” në Prizren ka njoftuar se gjatë ditës së sotme ekipet e operimit dhe mirëmbajtjes do të zhvillojnë punime në disa rrugë të qytetit, me qëllim eliminimin e defekteve teknike dhe përmirësimin e furnizimit me ujë.

Punimet do të kryhen në këto zona dhe rrugë:

Fshati Kojush,

Rruga “Bulevardi V. Frashëri”,

Rruga “Nënë Tereza”,

https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Bukuria e Malit të Sharrit mahnit ambasadorin britanik
Artan Abrashi: Do të dyfishojmë investimet në blegtori dhe bujqësi në Prizren

Kulture

Fillon sot edicioni i 22-të i “Javës së Bibliotekës’

Biblioteka Kombëtare e Kosovës “Pjetër Bogdani” organizon edicionin e 22-të të Javës së Bibliotekës, që këtë vit merr përmasa ndërkombëtare. Java e Bibliotekës për...
Lajme

Aktakuzë ndaj 6 të dyshuarve për fajde në vlerë prej 1.4 milion euro – kërkohet kthimi i 21 banesave dhe lokaleve afariste

Prokuroria Themelore në Prizren ka ngritur aktakuzë ndaj 6 personave të dyshuar për fajde në vlerë prej 1.4 milionë euro. L.M., B.K., L.A., Xh.K., D.G.,...

FSK-ja tërheq një mjet të pashpërthyer në Grejkoc të Suharekës

Kryetari i Dragashit apelon për vetorganizim të qytetarëve pas reshjeve të borës

Arrestohet Bardhi Avdaj, dyshohet se sulmoi fizikisht kryeinfermierin e QMF-së në Prizren

Autorsia e projektit të ‘Shatërvan”-it përplas Totajn dhe Haskukën

117 lidhje ilegale të ujësjellësit të shkyçura në Prizren, Suharekë, Malishevë e Dragash

Autobusi në Duhël mori flakë gjatë lëvizjes, s’ka të lënduar

Shaqir Totaj dhe Halil Kastrati nënshkruajnë për ndërtimin e 50 shtëpive të reja për familjet në nevojë të Prizrenit

Policia në Prizren, gjatë muajit shtator ka ndaluar 30 lypsarë në rrugë

Nesër inaugurohet rruga ndërkufitare Kosovë-Shqipëri

Emocione dhe histori në Gjonaj: Drini i Bardhë debuton me barazim

Zafir Berisha kritikon Shaqir Totajn për mospjesmarje në debatin për Prizrenin

Artan Abrashi takohet me qytetarët në ‘Ortakoll’

Arrestohet një person për kanosje ndaj policit në Rahovec

Pezullohet marrëveshja pa kontrolle në kufirin Kosovë-Shqipëri

Lajmet e Fundit

