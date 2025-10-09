13.1 C
Prizren
E enjte, 9 Tetor, 2025
type here...

Lajme

‘Hidroregjioni Jugor’: Është stabilizuar furnizimi me ujë në lagjen ‘Ortakoll’

By admin

Pas ankesave të shumta nga banorët e lagjes ‘Ortakoll’ tw Prizrenit, Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” ka ndërmarrë verifikime dhe ndërhyrje teknike në terren për të identifikuar dhe zgjidhur problemin me furnizimin me ujë.

Fillimisht, ekipet e kompanisë kishin konstatuar se bëhej fjalë për një problem individual të brendshëm, për të cilin ujësjellësi nuk është kompetent të ndërhyjë.

Megjithatë, pas kontrolleve të detajuara në rrjetin e jashtëm, është zbuluar se shkaku i ndërprerjes ishte një valvul në vertikalen e furnizimit me ujë.

Pas ndërhyrjes së menjëhershme në këtë valvulë, furnizimi me ujë është stabilizuar plotësisht për banorët e ndërtesës në këtë zonë.

Previous article
“Kobra” dënohet me 24 vjet burgim për vrasje
Next article
Hazer Shala, kandidati i PDK-së me numër 26 për asamblenë e Prizrenit

Më Shumë

Lajme

Abrashi ka një pyetje për Totajn

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, ka deklaruar se komuna e Prizrenit ka hyrë në borxhe prej 57 milionë eurosh,...
Fokus

Përurimi i rrugës Gorozhup – Pogaj, Kurti: Një hap i vogël për një lidhje të madhe mes Kosovës dhe Shqipërisë

Kryeministri në detyrë i së Kosovës, Albin Kurti, bashkë me ministrin e Infrastrukturës, Hysen Durmishi, si dhe ambasadorin e Shqipërisë në Kosovë, Petrit Malaj,...

Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, nderohet me Medaljen e Nderit

Gjendet vajza 16 vjeçare e raportuar e zhdukur në Suharekë, nuk pranon të kthehet në shtëpi

Parandalohet rast i shmangies doganore në Vërmicë

Përurohen fusha e sportit, hapësirat gjelbëruese dhe kabinetet moderne në shkollën “Fadil Hisari” në Prizren

Florian Haxha nuk grumbullohet me Kombëtaren e Kosovës

Artan Abrashi takohet me qytetarët në ‘Ortakoll’

Rrahje mes tetë të miturve në Prizren, tre në spital – dy në pranga

Bashkimi nis Superligën me fitore bindëse

Arrestohet Bardhi Avdaj, dyshohet se sulmoi fizikisht kryeinfermierin e QMF-së në Prizren

Turizmi në rritje: Mbi 22 mijë vizitorë vizituan Prizrenin në gusht

Hazer Shala, kandidati i PDK-së me numër 26 për asamblenë e Prizrenit

Sot derbi i Prizrenit

Nisin punimet për renovimin e rrugës Reçan–Lubinjë

Ramush Haradinaj vizitoi Prizrenin: Mbështetje për bizneset vendore dhe zhvillimin ekonomik

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne