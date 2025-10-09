13.1 C
Prizren
E enjte, 9 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Përurohen fusha e sportit, hapësirat gjelbëruese dhe kabinetet moderne në shkollën “Fadil Hisari” në Prizren

By admin

Në ambientet e shkollës fillore “Fadil Hisari” në Prizren u përuruan sot fusha e re e sportit, hapësirat gjelbëruese si dhe kabinetet moderne të informatikës dhe shkencave natyrore.

Pjesë e këtij përurimi ishte edhe kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, i cili theksoi rëndësinë që institucionet lokale i kushtojnë arsimit dhe përmirësimit të kushteve të mësimdhënies.

KLIKO EDHE:

https://www.facebook.com/share/r/1BNgPjXjEb/

Drejtoresha e Arsimit në Prizren, Luljeta Veselaj-Gutaj, vlerësoi këto investime si një hap të rëndësishëm drejt krijimit të kushteve më të mira për nxënësit dhe mësimdhënësit, duke theksuar se investimet në arsim janë investime për të ardhmen.

Ndërkaq, drejtori i shkollës “Fadil Hisari”, Fidan Axhillari, falënderoi Komunën e Prizrenit për mbështetjen dhe përkushtimin ndaj arsimit, duke theksuar se këto investime do të ndikojnë ndjeshëm në përmirësimin e cilësisë së procesit mësimor.

KLIKO EDHE:

https://www.facebook.com/share/v/1aQfeBhPRi/

Ky investim, përveç përmirësimit të infrastrukturës fizike të shkollës, kontribuon edhe në motivimin e nxënësve dhe stafit arsimor drejt një mësimi më cilësor dhe bashkëkohor.

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Hazer Shala, kandidati i PDK-së me numër 26 për asamblenë e Prizrenit
Next article
Një muaj paraburgim për të dyshuarin që pengoi një gjyqtar në Malishevë

Më Shumë

Lajme

Gjendet vajza 16 vjeçare e raportuar e zhdukur në Suharekë, nuk pranon të kthehet në shtëpi

Pas disa ditësh kërkimesh, Policia e Kosovës ka arritur të gjejë vajzën 16-vjeçare nga fshati Peqan i Suharekës, e cila ishte raportuar si e...
Lajme

Ramush Haradinaj vizitoi Prizrenin: Mbështetje për bizneset vendore dhe zhvillimin ekonomik

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj, ka qëndruar dje në Prizren, ku bashkë me kandidatin e AAK-së për kryetar komune,...

Përurimi i rrugës Gorozhup – Pogaj, Kurti: Një hap i vogël për një lidhje të madhe mes Kosovës dhe Shqipërisë

Turizmi në rritje: Mbi 22 mijë vizitorë vizituan Prizrenin në gusht

Vdekja e turpit!

Rrahje mes tetë të miturve në Prizren, tre në spital – dy në pranga

Zafir Berisha: Vërrini është zemra kombëtare e Prizrenit

Përfundon rehabilitimi i “40 Burimeve” – përmirësohet furnizimi me ujë në Prizren

Fillimi i javës me shi e erëra të forta

Bashkimi nis Superligën me fitore bindëse

Selmanaj vizitoi klubin e basketbollit të vajzave “Junior”: Ato janë e ardhmja e sportit

Hajdari inspekton Neurologjinë, Pulmologjinë dhe Dermatovenerologjinë në Spitalin e Prizrenit

Shaqir Totaj merr mbështetjen e sportistëve dhe shoqatave kulturore e artistike të Prizrenit

Sekuestrohet një autobus në Prizren – shoferi kishte masë ndalimi aktiv

Nesër inaugurohet rruga ndërkufitare Kosovë-Shqipëri

Prizren: I dehuri sulmon policët, njëri lëndohet

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne