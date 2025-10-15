E trishtë: Varroset sot i riu 17-vjeçar që humbi jetën me motor në Prizren

Sot në orën 16:00 do të varroset në varrezat e Arbanës i riu 17-vjeçar nga Prizreni, i cili humbi jetën dje në një aksident me motor.
Sipas policisë, i riu ishte raportuar i zhdukur pasi kishte dalë nga shtëpia dhe nuk kishte kontaktuar familjen.
Ai u gjet pa shenja jete në rrugën Landovicë–Gjonaj.
Zëdhënësi i Policisë Rajonale në Prizren, Shaqir Bytyqi, ka konfirmuar mbrëmë për Klankosova.tv se dyshohet se 17-vjeçari, ndërsa po drejtonte një motoçikletë, ka humbur kontrollin dhe ka dalë nga rruga, duke ndërruar jetë në vend.
