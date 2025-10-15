15.8 C
Prizren
E mërkurë, 15 Tetor, 2025
type here...

LajmeSiguri

E trishtë: Varroset sot i riu 17-vjeçar që humbi jetën me motor në Prizren

By admin

 

Sot në orën 16:00 do të varroset në varrezat e Arbanës i riu 17-vjeçar nga Prizreni, i cili humbi jetën dje në një aksident me motor.

Sipas policisë, i riu ishte raportuar i zhdukur pasi kishte dalë nga shtëpia dhe nuk kishte kontaktuar familjen.

 Ai u gjet pa shenja jete në rrugën Landovicë–Gjonaj.

Zëdhënësi i Policisë Rajonale në Prizren, Shaqir Bytyqi, ka konfirmuar mbrëmë  për Klankosova.tv  se dyshohet se 17-vjeçari, ndërsa po drejtonte një motoçikletë, ka humbur kontrollin dhe ka dalë nga rruga, duke ndërruar jetë në vend.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

 

Previous article
Zafir Berisha pas rezultateve preliminare: Kam marrë ofertë nga PDK-ja dhe VV-ja, të gjitha opsionet i kam hapur
Next article
Bashkimi niset drejt Zagrebit për përballjen me Cibonën në FIBA Europe Cup

Më Shumë

Lajme

Sot shpallet aktgjykimi në rastin “Kobra”

Sot pritet të shpallet aktgjykimi ndaj Dibran Hoxhajt dhe të tjerëve për vrasjen e 3 janarit 2023 në lokalin “Kobra City”. Seanca gjyqësorë pritet të...
Fokus

Sulmohet një shtetase gjermane në Prizren – e lënduar rëndë, dërgohet në spital

Një person pas një mosmarrëveshje të çastit ka sulmuar fizikisht një grua (shtetase të Gjermanisë). Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e...

Bali Muharremaj: Asfaltohet “Rruga e Shkupit” që lidh Tërrnjen, Studençanin dhe Nëpërbishtin

Ndalohen disa raste të tentimeve për shmangie doganore në Vërmicë

Driton Selmanaj: Familjet me përkujdesje sociale do t’i ndihmojmë me 500 euro

Artan Abrashi: Mbështetja në Kurillë tregon se qytetarët duan ndryshim në Prizren

VV-ja në tubimin përmbyllës: Plane të mëdha për ta bërë Prizrenin qendrën më të madhe të zhvillimit

Fitore historike: Shqipëria mposht Serbinë

Eminem pritet të bëhet sërish gjysh, vajza e tij jep lajmin e bukur

Vetëm 17.8 për qind votuan në njërën prej qendrave më të mëdha të votimit në Prizren

Exit Polli i Klan Kosovës për Prizren: Shaqir Titaj i PDK-së bindshëm i pari

Prizren/ 4 persona të ndaluar dhe 14 aktakuza për vepra penale

Punimet në rrjetin e ujësjellësit në rrugën “Xhemë Gostivari” në Prizren drejt përfundimit

Prokuroria dhe policia e Prizrenit i bashkërendojnë veprimet për zgjedhje

Fatmir Limaj: Prizreni ka vendosur t’i besojë një vizioni të ri me Albulena Balaj Halimajn në krye

Një muaj paraburgim për të dyshuarin që pengoi një gjyqtar në Malishevë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne