Bashkimi niset drejt Zagrebit për përballjen me Cibonën në FIBA Europe Cup

By admin

Bashkimi është nisur sot për në Zagreb të Kroacisë, ku do të përballet me ekipin vendas Cibona, në kuadër të FIBA Europe Cup, raporton PrizrenPress.

“Po nisemi për Zagreb! Ekipi gati për një tjetër sfidë të madhe ndaj Cibones! Udhëtojmë me besim dhe energji pozitive, të motivuar për të dhënë më të mirën në parket”, thuhet në njoftimin e klubit.

Kjo ndeshje shënon një tjetër hap të rëndësishëm për Bashkimin, që synon të përfaqësojë denjësisht Prizrenin dhe Kosovën në arenën evropiane./PrizrenPress.com

