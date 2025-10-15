Bashkimi niset drejt Zagrebit për përballjen me Cibonën në FIBA Europe Cup

Bashkimi është nisur sot për në Zagreb të Kroacisë, ku do të përballet me ekipin vendas Cibona, në kuadër të FIBA Europe Cup, raporton PrizrenPress.
“Po nisemi për Zagreb! Ekipi gati për një tjetër sfidë të madhe ndaj Cibones! Udhëtojmë me besim dhe energji pozitive, të motivuar për të dhënë më të mirën në parket”, thuhet në njoftimin e klubit.
Kjo ndeshje shënon një tjetër hap të rëndësishëm për Bashkimin, që synon të përfaqësojë denjësisht Prizrenin dhe Kosovën në arenën evropiane./PrizrenPress.com
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/