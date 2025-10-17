Drini i Bardhë rikthehet te fitoret, mposht Arbërinë në Dobraj

Pas disa ndeshjesh të vështira, Drini i Bardhë ka rikthyer moralin me një fitore të merituar 3-1 ndaj Arbërisë në Dobraj.
Lojtarët e ekipit treguan karakter dhe përkushtim, duke kontrolluar ndeshjen dhe shfrytëzuar çdo mundësi për të shënuar, raporton PrizrenPress.
