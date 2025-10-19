Derbi i madh kosovar: Liria përballet me Vëllaznimin të mërkurën në Prizren

Pas fitoreve të arritura këtë javë, skuadrat e Lirisë dhe Vëllaznimit do të përballen të mërkurën në stadiumin “Perparim Thaçi” në Prizren, në një nga derbit më të zjarrtë të futbollit kosovar.
Ky duel mbetet një ndër më të veçantët në futbollin kosovar, pasi në ndeshjet e fundit ka prodhuar shumë tensione për shkak të rivalitetit të fortë, traditës, si dhe episodeve të dhunës që shënuan përballjen e sezonit të kaluar. Gjithashtu, tensionet mes tifozëve “Kuqezinjet e Jakoves” dhe “Arpagjikëve” të Prizrenit janë shtuar edhe më shumë pas polemikave rreth një baneri të diskutueshëm.
Të gjitha sytë tani janë drejt Prizrenit, ku pritet një atmosferë elektrizuese dhe një përballje që do të tregojë kush do ta fitojë derbin e madh të futbollit kosovar: Liria apo Vëllaznimi?/duelisportiv
