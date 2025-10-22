12.6 C
Prizren
E mërkurë, 22 Tetor, 2025
Vdes 43-vjeçari pas vetaksidentit me biçikletë elektrike në Prizren

Viktima po drejtonte një  biçikletë elektrike.

Në vendin e ngjarjes menjëherë kanë dalë ekipet mjekësore, të cilat e kanë dërguar viktimën në Spitalin Rajonal të Prizrenit, ku më pas u konstatua vdekja e tij.

Selmanaj, pas rezultateve në Prizren: Gara ishte e vështirë dhe e pabarabartë
Institucionet lokale të Suharekës koordinohen për mirëmbajtjen e rrugëve dhe sigurinë gjatë dimrit

