10.2 C
Prizren
E hënë, 27 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Në Dragobil u përkujtua dëshmori Ali Murat Paçarizi në 27-vjetorin e rënies për liri

By admin

Sot, në Dragobil të Malishevës, u mbajt ceremonia përkujtimore kushtuar dëshmorit të kombit, Ali Murat Paçarizi, në 27-vjetorin e rënies së tij për lirinë e Kosovës.

Në këtë aktivitet morën pjesë kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, kryetari i degës së OVL-UÇK-së në Malishevë, Metush Kryeziu, kryetari i nëndegës së OVL-UÇK-së në Dragobil, Habib Paçarizi, bashkëluftëtarë, familjarë dhe qytetarë të shumtë, raporton PrizrenPress.

Në fjalimet e mbajtura pranë lapidarit të dëshmorëve, u theksua se Aliu, në moshë fare të re, zgjodhi pushkën për të mbrojtur lirinë dhe dinjitetin kombëtar.

“Jeta dhe gjaku i dëshmorëve janë themel i shtetit që ne sot e gëzojmë”, u tha mes tjerash gjatë ceremonisë, duke theksuar se amaneti i tyre do të ruhet përjetë.

Po ashtu u përkujtua edhe plagosja e luftëtarëve Arsim dhe Haki Paçarizi, të cilët më 27 tetor 1998 ishin bashkë me Aliun, sot të gjithë dëshmorë të kombit.

Pas ceremonisë përkujtimore, pjesëmarrësit bënë homazhe dhe vendosën buqeta lulesh në varrezat e dëshmorëve në Malishevë./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Ndalohet për 48 orë prokurori që u arrestua për marrje ryshfeti
Next article
Përmbytje në Vlashnjë

Më Shumë

Sport

Rahoveci 029 humb në “Mizahir Isma” ndaj Prishtinës

Sigal Prishtina ka regjistruar fitoren e tretë radhazi në ProCredit Superligë, duke triumfuar ndaj Rahovecit 029 me rezultatin 68:77 (22:21, 11:20, 17:16, 18:20) në...
Fokus

Kampioni kundër nënkampionit

ProCredit Superliga vazhdon të dhurojë sfida shumë interesante. Derbi i javës zhvillohet të dielën, ku përballen kampionia Trepça dhe nënkampioni Bashkimi, raporton PrizrenPress. Duelet e...

Më 29 tetor fillon pushimi vjeshtor për të gjitha shkollat e Kosovës

Arpagjik’t të ndaluar për grafitin “UÇK” në Mal të Zi, Bashkimi kërkon lirimin e tyre

Grabitje e armatosur në autostradën “Ibrahim Rugova”

Nait Hasani: Kurti më premtoi se do t’i vizitojë krerët e UÇK-së, nuk e realizoi

Uji nuk është i pijshëm në Prizren

Përkujtohet poeti Abdullah Thaçi

Albin Kurti nuk i ka votat, dështon formimi i Qeverisë

Ky’Leo Worriels transferohet te Junior 06

Parandalimi i trafikimit me qenie njerëzore – Kastrati përkrah fushatën “Mos hesht” në Malishevë

Sonte sfida evropiane: Bashkimi mysafir i Pallacanestro Reggiana-s në FIBA Europe Cup

Prizreni ndalon aktivitetet e gjuetisë për sezonin 2025–2026

Zbulohen 50 mijë euro të padeklaruara në Vërmicë

Totaj aktivizon ekipet për të parandaluar përmbytjet në Prizren

KRU “Hidroregjioni Jugor” shkyç 13 lidhje ilegale të ujësjellësit në Prizren dhe Suharekë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne