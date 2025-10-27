10.2 C
Ndalohet për 48 orë prokurori që u arrestua për marrje ryshfeti

By admin

Prokuroria Speciale ka njoftuar se i është caktuar masa e ndalimit prej 48 orësh të dyshuarit, B.Sh., për kryerjen e veprës penale “Marrja e ryshfetit”.

Prokuroria Speciale thotë se me Urdhër të Gjykatës Themelore në Prishtinë, në zyrën e të dyshuarit janë kryer bastisje dhe janë sekuestruar prova, që sipas tyre do të shërbejnë gjatë procedurës hetimore.

“Hetuesit policorë nga Drejtoria për Hetimin e Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda në Policinë e Kosovës, në bazë të urdhrit të lëshuar nga Gjykata Themelore në Prishtinë, kanë kryer bastisje në zyrën e punës dhe në vendbanimin e të dyshuarit. Gjatë bastisjes janë sekuestruar prova materiale që do të shërbejnë gjatë procedurës hetimore penale”, thuhet në njoftimin e Prokurorisë Speciale.

Tutje, ky institucion ka bërë të ditur se brenda afatit ligjor të përcaktuar në Kodin e Procedurës Penale do të parashtrojë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të dyshuarit.

“Prokuroria Speciale, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, rithekson përkushtimin në luftën kundër korrupsionit dhe në sjelljen para drejtësisë të të gjithë personave të dyshuar për kryerjen e veprave penale korruptive”, thuhet në njoftim.

Prokurori B.Sh. u arrestua sot gjatë paradites në vendin e tij të punës.

