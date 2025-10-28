8.2 C
Prizren
E martë, 28 Tetor, 2025
type here...

Sport

Nesër nis shitja e biletave për ndeshjen Bashkimi–Dijon në FIBA Europe Cup

By admin

Bashkimi ka njoftuar se nesër, nga ora 10:00, do të fillojë shitja e biletave për ndeshjen ndaj ekipit francez JDA Dijon, e vlefshme për garat e FIBA Europe Cup. Shitja do të bëhet para palestrës “Sezai Surroi” në Prizren, raporton PrizrenPress.

Sipas njoftimit të klubit, secili person mund të blejë maksimumi katër bileta, ndërsa hyrja në palestër do të lejohet vetëm me biletë të vlefshme, pa asnjë përjashtim moshe.

Çmimi i biletës së rregullt është 3 euro, ndërsa biletat VIP do të kushtojnë 15 euro.

Klubi ka ftuar të gjithë tifozët që të jenë të pranishëm të mërkurën për ta mbështetur skuadrën në përballjen evropiane, duke theksuar rëndësinë e përkrahjes së publikut prizrenas në këtë ndeshje të rëndësishme.

“Ejani t’i mbështesim djemtë tanë të mërkurën!”, thuhet në fund të njoftimit të klubit./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Ballkani shpartallon Malishevën me pesë gola

Më Shumë

Lajme

FSK po realizon ushtrimin fushor “Ujku Shigjetë”

Forca e Sigurisë së Kosovës përmes Regjimentit të Tretë të Komandës së Forcave Tokësore është duke zhvilluar ushtrimin fushor “Ujku Shigjetë”. Sipas njoftimit, ky...
Fokus

Arrestohet prokurori i Prizrenit, Beqë Shala – dyshohet për marrje të ryshfetit

Prokurori i Departamentit të Përgjithshëm në Prokurorinë Themelore në Prizren, Beqë Shala, është arrestuar në një aksion të udhëhequr nga Prokuroria Speciale e Republikës...

Pas një viti e tre muajsh udhëtim me biçikletë, Ceki Hoti nga Prizreni arrin në Indonezi (VIDEO)

Ndalohet për 48 orë prokurori që u arrestua për marrje ryshfeti

Pallacanestro Reggiana, e fortë për Bashkimin

Vrasja e Auron Thaçit, avokati Gutaj: U zbulua se ai pati një plagë tjetër, s’jemi të kënaqur me atë që ndodhi në seancë

Prizreni në balotazh: Totaj 41.45 për qind, Abrashi 30.39 për qind

Liria e Prizrenit fiton në Pejë ndaj Besës

Jurgen Uldedaj kampion bote: E rrah keq Rolly Lambert dhe e fiton titullin IBO

48 vjeçari nga Prizreni ndërron jetë pas aksidentit në Kukës – trupi i viktimës ishte dërguar për obduksion në Shqipëri

Publikohen pamjet, momenti i arrestimit të prokurorit Beqë Shala në vendin e punës

KQZ vendos për rinumërim e dy kutive të votimit në Prizren

Si e kalon të dielën? Rama: Lindës dhe Zahos i bëj padrejtësi, arratisem në studion e skulpturës

Totaj: Ekipet komunale në terren për t’u ndihmuar familjeve e prekura nga përmbytjet në Prizren

Fushata zgjedhore për balotazhin nga 3 deri më 9 nëntor

Prizreni ndalon aktivitetet e gjuetisë për sezonin 2025–2026

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne