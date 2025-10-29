17.1 C
Prizren
E mërkurë, 29 Tetor, 2025
Nis krasitja e pemëve e bimëve dekoruese në Prizren

By admin

Komuna e Prizrenit ka filluar punimet për krasitjen e pemëve dhe bimëve dekoruese në të gjitha pjesët e qytetit.

Sipas njoftimit, këto ndërhyrje po bëhen për mirëmbajtjen dhe rigjenerimin e gjelbërimit urban, duke i dhënë pamje edhe më tërheqëse Prizrenit.

“Aktualisht po bëhet krasitja e pemëve dhe bimëve dekoruese në gjithë qytetin, që po i jep sharm pamjes edhe ashtu të bukur të Prizrenit tonë”, thuhet në njoftimin e komunës.

Punimet do të vazhdojnë gjatë ditëve në vijim në zona të ndryshme të qytetit dhe parqeve publike./PrizrenPress.com

