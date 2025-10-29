Nis krasitja e pemëve e bimëve dekoruese në Prizren

Komuna e Prizrenit ka filluar punimet për krasitjen e pemëve dhe bimëve dekoruese në të gjitha pjesët e qytetit.
Sipas njoftimit, këto ndërhyrje po bëhen për mirëmbajtjen dhe rigjenerimin e gjelbërimit urban, duke i dhënë pamje edhe më tërheqëse Prizrenit.
“Aktualisht po bëhet krasitja e pemëve dhe bimëve dekoruese në gjithë qytetin, që po i jep sharm pamjes edhe ashtu të bukur të Prizrenit tonë”, thuhet në njoftimin e komunës.
Punimet do të vazhdojnë gjatë ditëve në vijim në zona të ndryshme të qytetit dhe parqeve publike./PrizrenPress.com
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/