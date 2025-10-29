8.4 C
Bashkimi lufton me zemër, por Dijon merr fitoren pas një vazhdimi dramatik në Prizren

By admin

Bashkimi ka zhvilluar një ndeshje të jashtëzakonshme mbrëmjen e së mërkurës ndaj skuadrës franceze Dijonit, por në fund u mposht me rezultat 73-84, pas një overtime dramatik në palestrën e mbushur “Sezai Surroi”, raporton PrizrenPress.

Ndeshja ishte një spektakël i vërtetë basketbolli, ku portokallezinjtë treguan zemër, disiplinë dhe lojë të fortë kolektive, duke e mbajtur rezultatin e barabartë deri në fund të kohës së rregullt. Përkundër përpjekjeve të mëdha dhe mbështetjes së fuqishme nga tribunat, skuadra prizrenase nuk arriti ta konkretizojë epërsinë në vazhdim.

“Djemtë tanë luftuan deri në fund, por këtë herë fitorja shkoi për JDA Dijon”, thuhet në njoftimin e klubit pas përfundimit të ndeshjes.

Ky duel ishte i treti për Bashkimin në Grupin J të FIBA Europe Cup, ku skuadra vazhdon kërkimin për fitoren e parë historike në garat evropiane. Megjithatë, performanca e sotme la përshtypje pozitive, duke dëshmuar se Bashkimi po rritet dhe po fiton përvojë të vlefshme në arenën ndërkombëtare.

Tifozët prizrenas, si gjithmonë, krijuan një atmosferë të zjarrtë, duke e shndërruar palestrën “Sezai Surroi” në një vatër të pasionit dhe përkrahjes për basketbollin kosovar.

Bashkimi do të kërkojë rikthimin me fitore në ndeshjen e radhës, duke mbetur krenar për paraqitjen e dhënë dhe shpirtin luftarak që e karakterizon klubin më të vjetër në basketbollin kosovar./PrizrenPress.com

Punëtori humb jetën pasi ra nga skelet e një ndërtese në Prizren

