Sport

Nis shitja e biletave për ndeshjen Bashkimi–Sigal Prishtina

By admin

Bashkimi ka njoftuar se nga e premtja do të nisë shitja e biletave për ndeshjen e radhës kundër Sigal Prishtinës, e cila pritet të zhvillohet në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren.

Sipas njoftimit të klubit, biletat do të mund të blihen në dy periudha: të premten nga ora 15:00 deri në 19:00, si dhe të shtunën – ditën e ndeshjes – nga ora 11:00, në pikën e shitjes para palestrës, raporton PrizrenPress.

Rregullat e përcaktuara nga klubi parashohin që çdo person mund të blejë maksimumi katër bileta, ndërsa hyrja në palestër do të lejohet vetëm për personat që posedojnë biletë, pa përjashtim moshe.

Çmimi i një bilete të rregullt është 3 euro, ndërsa biletat VIP kushtojnë 15 euro dhe do të jenë në shitje vetëm ditën e ndeshjes nga ora 11:00, te biletorja zyrtare para palestrës “Sezai Surroi”.

Nga Bashkimi u bë thirrje të gjithë tifozëve që të jenë të pranishëm në numër sa më të madh për të përkrahur ekipin portokalli në këtë përballje të rëndësishme me rivalin nga kryeqyteti./PrizrenPress.com

