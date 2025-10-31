18.4 C
Prizren
E premte, 31 Tetor, 2025
type here...

FokusSiguri

Roja lidhet për një pemë, 3 persona të armatosur futen në një kompani private në Rahovec

By admin

Një punëtor në një kompani private në Rahovec është lidhur për një peme në oborr, nga tre persona të cilët kishin hyrë për të vjedhur.

Policia ka njoftuar se ata më pas kanë ikur përmes dritares. “Ankuesi mashkull kosovar ka njoftuar policinë se derisa ishte në vendin e punës roje në një kompani private aty kanë hyrë tre persona të dyshuar (njëri me armë të shkurtë) dhe pasi e kanë lidhur viktimën për një peme në oborr, të dyshuarit kanë depërtuar përmes dritares në objekt dhe nuk dihet çfarë kane arritur te marrin. Viktima nuk ka deklaruar lëndime, kurse ne konsultim me prokurorin është iniciuar rasti”, thuhet në raportin 24 orësh të Policisë së Kosovës.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Kurti: Mbi 4 miliardë euro buxheti për vitin 2026, punonjësit e sektorit publik do të marrin edhe pagën e 13-të
Next article
Nis shitja e biletave për ndeshjen Bashkimi–Sigal Prishtina

Më Shumë

Kulture

Lidhjet e para të Fan S. Nolit me Biblën

BUJAR MEHOLLI Shkrimet e para dhe drama “Israilitë dhe Filistinë” Qysh në rininë e hershme plot vrull e angazhim social, kur nisi të merret me gazetari...
Lajme

Gjimnazi “Gjon Buzuku” në Prizren përfiton donacion nga KFOR-i turk

Gjimnazi “Gjon Buzuku” në Prizren ka përfituar një donacion të rëndësishëm nga KFOR-i Turk, i cili përfshin 210 karrige për nxënës, 102 banka-tavolina, 6...

Ndërprerje me furnizim me ujë në disa lagje të Prizrenit pas reshjeve të dendura

Duda Balje reagon përsëri pas shkarkimit të anëtarëve të partisë së saj nga postet qeveritare

Vetaksident në autostradën “Ibrahim Rugova”, lëndohet një person

FBK shpreh ngushëllime për ndarjen nga jeta të ish-basketbollistit Arben Fondaj

Për çka dyshohet se mori ryshfet prokurori Shala, publikohet biseda

Propozohet mural për Vedat Muriqin në Prizren

Totaj në bisedime me Zafir Berishën për koalicion në Prizren

Bashkimi lufton me zemër, por Dijon merr fitoren pas një vazhdimi dramatik në Prizren

KRU “Hidroregjioni Jugor” shkyç 13 lidhje ilegale të ujësjellësit në Prizren dhe Suharekë

Qeveria vendos për vlerën e pensioneve, ekzekutohen të rritura nga nesër

34-vjeçari bie nga skeletet dhe vdes- Ky është pronari i kompanisë nga Malisheva që u arrestua, kishte urdhër për ndalimin e punimeve

Mbi 2300 gjoba për 24-orë, policia njofton për mbi 50 aksidente trafiku, arrestohen 31 persona

Përmbytje në Vlashnjë

Partia Guxo i jep mbështetje Artan Abrashit për balotazhin në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne