300 bursa për studentët në Prizren – rritje prej 400% krahasuar me mandatin e kaluar

Një etapë e re për studentët e Prizrenit ka nisur sot me nënshkrimin e marrëveshjeve për bursa për vitin akademik 2025/2026, raporton PrizrenPress.
Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka bërë të ditur se këtë vit janë ndarë 300 bursa për studentët prizrenas, duke theksuar se bëhet fjalë për një rritje prej 400% krahasuar me mandatin e kaluar.
“Sot nënshkruam me disa nga 300 përfituesit e bursave për vitin akademik 2025/2026 – një rritje prej 400% krahasuar me mandatin e kaluar. Ky është investim i drejtpërdrejt për studentët, karrierën e tyre dhe të ardhmen e Prizrenit! Suksese të gjithë studentëve!”, ka deklaruar Totaj./PrizrenPress.com
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/