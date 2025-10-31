13.4 C
Prizren
E premte, 31 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Përurohet parku i ri në lagjen ‘Ortakoll’ të Prizrenit

By admin

Në lagjen ‘Ortakoll’ të Prizrenit është përuruar një park i ri publik, i cili përfshin gjelbërim të shtuar, kënde lojërash dhe hapësira rekreative për banorët e zonës.

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, tha se projekti synon të ofrojë më shumë hapësira të gjelbra për qytetarët dhe të përmirësojë cilësinë e jetës në lagjet e qytetit.

“Pamje magjepsëse në Ortakoll. Përuruam parkun te bunkeri me gjelbërim të ri, kënde lojërash dhe hapësira rekreative për banorët e njërës prej lagjeve më ikonike të qytetit. Rritja e hapësirave të gjelbra për komunitetin do të jetë prioritet edhe në mandatin e dytë”, premtoi Totaj.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
300 bursa për studentët në Prizren – rritje prej 400% krahasuar me mandatin e kaluar
Next article
Bashkimi – Sigal Prishtina, derbi i të pamposhturve

Më Shumë

Lajme

Policia shqiptoi për 24 orë, rreth dy mijë e 500 gjoba në trafik

Policia e Kosovës njofton se për 24 orë, ka shqiptuar rreth 2 mijë e 500 gjoba në trafik. Sipas policisë, gjatë 24 orëve të fundit...
Fokus

PDK-ja dhe Vetëvendosja bëjnë koalicion për balotazhin në Dragash

Partia Demokratike e Kosovës (PDK) dhe Lëvizja Vetëvendosje (LVV) kanë arritur marrëveshje bashkëpunimi për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në komunën e Dragashit. Lajmin...

`Takimet e Gjeçovit` në Zym të Hasit sot nderojnë figurën e Pjetër Bogdanit me shtatore

Bekim Nerjovaj jep dorëheqje nga AAK-ja në Prizren: Koalicioni me Vetëvendosjen u arrit pa asnjë konsultim

Bexhet Xheladini: Nuk i frikësohem koalicionit PDK-VV në Dragash, nga sot Shaban Shabani është i humbur

Duda Balje reagon përsëri pas shkarkimit të anëtarëve të partisë së saj nga postet qeveritare

Reshjet e shiut shkaktojnë rrëshqitje dheu e bllokim rrugësh në Prizren

Qeveria vendos për vlerën e pensioneve, ekzekutohen të rritura nga nesër

LDK-ja në Prizren ende pa vendim për balotazh, Selmanaj: Brenda tri ditësh do ta publikojmë mbështetjen tonë

Pas Kinollit, Abrashi bashkon forcat edhe me Erxhan Galushin për garën në Prizren

Lidhjet e para të Fan S. Nolit me Biblën

Ndahet nga jeta Fatos Nano

Artan Abrashi dhe AAK-ja nënshkruajnë marrëveshje koalicioni për qeverisjen lokale në Prizren

Albin Kurti nuk i ka votat, dështon formimi i Qeverisë

Propozohet mural për Vedat Muriqin në Prizren

Ndalohet për 48 orë prokurori që u arrestua për marrje ryshfeti

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne